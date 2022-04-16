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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بكلمات مؤثرة .. محمد فضل يحيي ذكرى وفاة نجله إسماعيل

صدى البلد

حرص محمد فضل نجم الأهلي والمنتخب السابق، على إحياء ذكري نجله إسماعيل، والذي توفي في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 4 سنوات.

ونشر محمد فضل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صورة له بصحبه نجله وعلق : "اللهم في هذا اليوم 15 رمضان قد استردت وديعتك وهي إبني إسماعيل كان 4 سنوات ، وصبرنا علي هذا الإبتلاء برضا وحمد وقبول".

 

وأضاف : "يارب اربط على قلوبنا أنا وإيمان وتقى وشريفة وأحفظهم جميعا من كل شر وارزق ابنى إسماعيل نعيم فوق النعيم واجعله شفيعًا لنا يوم الدين… إبتلاء صعب جدا ويارب ما حد يشوفوا في ولاده".

وتابع :"لغاية دلوقتي إبني إسماعيل معانا في كل لحظة، و في كل مكان و بنتخيله في كل وقت، (شكله ، كلامه، حركاته، ضحكته، لبسه، شقاوته، خفة دمه، شعره الكيرلي، طيبته وطبطبته على إيمان وحبه لتقى، وشريفة اللي كان هو روحها وحتى ايه هتبقى طلباته ومستقبله".

وتابع :"كنت أول واحد استقبلته ومسكته في إيدى أول ما أتولد والحمد لله كنت أخر واحد اسلمه لربه برضا وسكون … يارب اربط على قلوبنا وثبتنا وثبت إيمان والولاد في هذه الأيام المفترجة واحفظهم وإجعل أيامنا كلها خير ورزق وفرحة وسعادة وستر وراحة بال.. ١٥ رمضان جزء مننا سبقنا إلى الجنة ، وإن شاء الله هنتقابل قريبا يا إسماعيل وهتكون شفيعا لنا، وحشتنا يا ابنى".

الأهلى محمد فضل نجله اسماعيل نجم الأهلي منتخب

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