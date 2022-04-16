3 وزراء ومحافظ في مجلس النواب هذا الأسبوع| اجتماعات مكثفة للجان البرلمان.. وقانون التأمين الموحد ومشكلات المستثمرين أبرز المناقشات

غدا.. اقتصادية النواب تناقش قانون التأمين الموحد

بحضور معيط .. لجنة التعليم تناقش موازنة التعليم

صناعة النواب تناقش مشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية

طاقة النواب تناقش القراءات الخاطئة للعدادات وسرقة التيار الكهربائي

تعقد لجان البرلمان، اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري، حيث تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماع غدا الاحد لاستكمال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (121) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية.

كما تستكمل اللجنة نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

كما تشهد لجنة التعليم الأحد مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها، في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور محمد معيط وزير المالية ود. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية والاقتصادية.

كما تعقد لجنة القوى العاملة، اجتماع الأحد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن صدور بعض الأحكام القضائية للعاملين بقطاع الزراعة الآلية (بمركز البحوث الزراعية) بتحويلهم من حساب الصناديق الخاصة إلى موازنة مركز البحوث الزراعية؛ ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام حتى الآن، وإفادة المركز أن جميع الأحكام التي صدرت تم إرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ أكثر من عام ونصف.

وتناقش لجنة الصناعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتشهد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بعد غدا الاثنين، عرض اللواء محافظ جنوب سيناء لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة ارتباطها بالأمن القومي.

وتناقش لجنة الصناعة الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق فرج، بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس في كفر الشيخ، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة رُقية عبدالعزيز الهلالي، بشأن استمرار المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج من نقص خدمات المرافق الأساسية وارتفاع رسومها وتدني البنية التحتية وتداخل جهات الولاية على الأراض الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن كثرة شكاوى المواطنين من مشكلة القراءات الخاطئة التي تصدر بسببها فواتير غير معبرة عن استهلاك المشترك الحقيقي من الكهرباء.

وتستعرض لجنة الثقافة والاعلام الاثنين، نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 لمقر الجمعية الجغرافية المصرية للوقوف على ما أثير بطلبات الإحاطة التي سبق مناقشتها باللجنة بشأن سوء حالة مبنى الجمعية وحاجته العاجلة للترميم.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، المقومات المادية والبشرية لبرامج رعاية الشباب بجامعتي مطروح وجنوب الوادي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وتشهد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس للنواب، عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الخارجية) للعام المالي 2022/2023، على أعضاء اللجنة.

وكذلك عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الهجرة وشئون المصريين بالخارج) للعام المالي 2022/2023، على أعضاء اللجنة.

وكذلك عرض الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (التعاون الدولي) للعام المالي 2022/2023، على أعضاء اللجنة.