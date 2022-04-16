إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي تخوض مباراة مازيمبي الكونغولي، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في العاشرة مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مواجهة الإياب يوم ٢٤ أبريل الجاري في الكونغو.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم، على أن يخوض مرانه الأخير في الحادية عشرة مساء على استاد الدفاع الجوي، ويسبقه في العاشرة والنصف مؤتمرا صحفيا للكابتن إيهاب جلال بقاعة المؤتمرات.