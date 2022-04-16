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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ عمر مصطفى متولى على انستجرام

عمر متولى
عمر متولى

شارك الفنان عمر مصطفى متولى، جمهوره، صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر عمر متولى باطلالة كاجوال فى احدث ظهور له نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.


عمر مصطفى متولي نشأ في عائلة فنية فوالده الفنان الراحل مصطفى متولي وخاله النجم الكبير عادل إمام، وبدأ نشاطه الفني عام 2008.


وشارك في بطولة عدد من الأفلام منها "تتح" و"اوشن 14" و"قلب الأسد" و"ساعة ونص" وشارك أيضًا في عدد من المسلسلات أبرزها "حالة عشق" و"دلع البنات".


عمر مصطفى متولي يعد أول فنان ترك مسرح مصر رغم نجاحه وقد برر قراره برغبته في التركيز في السينما والمسرح، وقد خرج أشرف عبد الباقي وقتها ليؤكد أنه ليس غاضبا من قرار الأول وتمنى له النجاح بمشواره الفني.


يذكر ان اخر اعمال عمر متولى مشاركته في احداث مسلسل “الاختيار2” بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.


وشارك عمر متولي في مسلسل "لمعي القط" تأليف حازم الحديدي، وإخراج عمرو عرفة، للمنتج تامر مرسى، وبطولة محمد إمام، محمد أنور، مصطفى بسيط، تارا عماد، وعمر مصطفى متولي، ومحمد علي رزق، ومصطفى أبو سريع، ومحمود حافظ، وياسر الطوبجى، وإدوارد، ومجدى بدر، ومحمود البزاوي، وسليمان عيد، وبمشاركة هالة فاخر، وصلاح عبد الله، وأحمد فتحي، وويزو.


وتدور أحداث مسلسل "لمعي القط" حول شاب يعمل سائق أوتوبيس مدارس خاصة، وفي إحدي المرات وأثناء قيام هذا الشاب بإعادة تلاميذ المدرسة إلي منازلهم، يتم خطف الأوتوبيس ويتم طلب فدية كبيرة، وتدور أحداث المسلسل في اطار تشويقي كوميدي.



 

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عمر مصطفى متولي أحدث ظهور مسرح مصر إطلالة كاجوال مشواره الفني بموقع التواصل الإجتماعى

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