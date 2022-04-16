شبه السنجاب.. رامز جلال يمازح محمد محمود في "موفي ستار" |فيديو

مازح رامز جلال، الفنان محمد محمود بعد ان حل ضيفا علي برنامجه «رامز موفي ستار»، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشر رامز جلال صور من أحداث البرنامج وعلق قائلا: "‏‏‏‏‏‏محمد محمود بعد الباروكه بقى شبه السنجاب اليتيم 😂😂‎#رامز_موفي_ستار"

وحل الفنان محمد محمود، ضيفا على رامز جلال في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.