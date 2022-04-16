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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالإسكندرية الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل بالإسكندرية استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الزمالك في مقر النادي ظهر بعد غدٍ الاثنين استعدادا للسفر إلى الإسكندرية، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في التاسعة مساءً على ملعب فندق الإقامة.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.
وكان الزمالك قد حصل على راحة من التدريبات أمس الجمعة، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وسيخوض الفريق تدريبه غدا في الرابعة عصرا بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

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