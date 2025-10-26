رانيا يوسف تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصياتها في مسلسل لينك

تألقت النجمة رانيا يوسف ، في مسلسل لينك والذي يعرض حالياً علي منصة watch it وقناة DMC.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات لـ صدي البلد: بجسد خلال أحداث المسلسل، دور "أسما"، وهي سيدة مطلقة تعيش مع ابنتها التي تلعب دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا، موضحة أن الشخصية تحمل ملامح معقدة لأم متسلطة تسعى للسيطرة على ابنتها خوفاً عليها، لكنها في الوقت نفسه تعاني من صراعات نفسية داخلية، وتحاول طوال الوقت ابعاد هذه المعاناة والصراعات عن تعاملها مع ابنتها.

وأكدت رانيا يوسف ، أن تجربتها الشخصية كانت من أسباب حماسها للمشاركة في مسلسل "لينك"، قائلة : "أمي طول الوقت ماسكة الموبايل وبتدوس على أي لينك يوصلها، وأنا اللي بقعد احذرها ، فحسّيت إن العمل بيحكي فعلاً عن واقع بيحصل حوالينا، خصوصاً مع كبار السن الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا وما قد تسببه من مشكلات غير متوقعة و كمان ، موضوع المسلسل مهم للغاية.

واختتمت رانيا يوسف ، أنها شعرت أن فريق عمل المسلسل عائلة حقيقية مؤكدة أن كواليس العمل كلها تعاون و ايجابية.



مسلسل "لينك" من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف : محمود ياسين جونيور، ميمي جمال، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.