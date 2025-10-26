ميمي جمال تكشف لصدي البلد أسرار و كواليس شخصيتها في مسلسل لينك

أعربت الفنانة القديرة ميمي جمال عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل لينك، مؤكدة أن العمل يُعد تجربة مميزة ومختلفة لما يحمله من رسالة توعوية مهمة عن مخاطر السوشيال ميديا والهاكرز وسرقة البيانات، لكل الناس و خاصة لفئة كبار السن.

وقالت ميمي جمال في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إن شخصيتها في العمل هي يسرية سيدة بسيطة طيبة تعمل في منزلها فتاه تسمي بسنت في الحقيقة مربياها من وهي عندها خمس سنين، فبالنسبة لها تعتبرها بنتها فعلًا، علمتها تولت تربيتها وصرفت عليها زي أولادها بالضبط، وهي اللي بتراعيها في الكبر ، هي سيدة فضوليه تعرف مشاكل الجيران و تحاول حل المشاكل و تسعي في الخير لكنها فضولية

وأضافت ميمي جمال أن التعاون مع زينب العبد كانت تجربة جميلة و أنها مبدعه و جميلة

تابعت ميمي جمال " شعرت خلال التصوير أن الفريق بأكمله عائلة حقيقية، مشيرة إلى أن الكواليس كانت مليئة بالتعاون والطاقة الإيجابية

واختتمت ميمي جمال حديثها بالتعبير عن سعادتها بالعمل مع فريق المسلسل، مؤكدة أن "لينك" يقدم رسالة إنسانية واجتماعية مهمة

يذكر أن نال الثنائي ميمي جمال وزينب العبد إشادات واسعة من الجمهور بعد تألقهما في مسلسل "لينك"، حيث قدّمتا شخصيتي "الست يسريّة" و"بسنت" بخفة ظل طبيعية وروح مصرية أصيلة جعلت الجمهور يتعلق بهما منذ الحلقات الأولى.

اعتبر المتابعون أن "بسنت ويسريّة" من ألطف شخصيات في العمل، يجسدان الأجواء الدافئة داخل "عمارة الأهالي"، ويضفيان نكهة كوميدية محببة وسط الدراما الاجتماعية للمسلسل.



يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.