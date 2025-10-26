هشام ماجد: تشرفت بالمشاركة في احتفالية "مصر وطن السلام"

عبر الفنان هشام ماجد عن سعادته البالغة بمشاركته في احتفالية "مصر وطن السلام"، التي أقيمت بمدينة الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال هشام ماجد في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديو «إنستجرام»: "اتشرفت بوجودي في احتفالية مصر وطن السلام في حضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يا رب بلدنا عاليا دايما وفي سلام وأمان مصر وطن السلام تحيا مصر عاشت فلسطين حرة عربية".

وأكد النائب محمد السيد ثابت، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، كانت بمثابة رسالة إنسانية ووطنية متكاملة، لإعادة التأكيد على أن مصر تقود طريق السلام في الشرق الأوسط بإرادة راسخة ومسؤولية نابعة من ضمير وطني يؤمن بأن القرار أمانة أمام الله والشعب.