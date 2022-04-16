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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تسقط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي مساء اليوم السبت: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا".

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وأفادت وكالة الأنباء التشيكية تلقي جمهورية التشيك مذكرة احتجاج روسية على تسليم براغ معدات عسكرية سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا.

ونقلت الوكالة  تصريح لوزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، قوله إن موسكو أشارت في مذكرتها إلى أن تسليم المعدات العسكرية السوفيتية الصنع لدول ثالثة، دون موافقة روسيا، أمر غير مقبول.

وأشار الوزير التشيكي إلى أن بلاده لن ترد على هذه المذكرة، مضيفا أن بلاده تعتقد أن هذه المذكرة لا أساس لها، لأن التزامات بلاده وفق العقد والقوانين الموجودة لا تحظر إعادة تصدير الأسلحة السوفيتية"، حسب زعمه.

وتقدم جمهورية التشيك حاليا مساعدات عسكرية لأوكرانيا. وقد سلمت براغ إلى كييف جزءا من المعدات العسكرية الثقيلة السوفيتية الصنع والمنتجة في تشيكوسلوفاكيا السابقة بموجب ترخيص من الاتحاد السوفياتي، والموجودة في مستودعات الجيش التشيكي.
 

روسيا أوكرانيا طائرة أوديسا اخبار العالم

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