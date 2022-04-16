حمادة هلال يحتفل بتصدر هاشتاج "المداح" تريند تويتر

شارك الفنان حمادة هلال، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، احتفاله بتصدر هاشتاج "المداح" تريند تويتر.



ونشر "حمادة" صورة عبر حسابه الرسمي لهاشتاج ‎مسلسل المداح الذي تم عرضه على قناة النهار وكتب قائلا "الحمد لله".



مسلسل" المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.



العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

