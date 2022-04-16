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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعقوب السعدي بعد تكريم الأهلي لحسن شحاتة: صورة تعبر عن مصر الحقيقية

حسن شحاتة والخطيب
حسن شحاتة والخطيب

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم أحد أساطير الكرة المصرية الكابتن حسن شحاتة، بعد استقباله أمس داخل قلعة الجزيرة على هامش برنامج رد الجميل.

وكتب الاعلامي الاماراتي يعقوب السعدي فى تدوينة له عبر تويتر "‏الخطيب وحسن شحاته .. اختزال للكرة في مصر .. صورة ضد التعصب والغضب و"التحفيل" .. صورة تعبر عن مصر الحقيقية البهية .. مصر التاريخ والطيبة والنيل".


واستقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي  حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وكرمه على هامش البرنامج في حضور بعض أعضاء مجلس إدارة النادي ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب نجم الأهلي في بداية الألفية.

النادي الأهلي تكريم حسن شحاتة اسطورة نادي الزمالك الكابتن محمود الخطيب يعقوب السعدي

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