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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ... مركز التوظيف ينظم محاضرة لطالبات كلية الهندسة .. وكيفية التغلب على صداع الصيام في رمضان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


أستاذ بالقومي للبحوث يوضح كيفية التغلب على صداع الصيام في رمضان

قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه أثناء الأيام الأولى من الصيام يتعرض الكثيرون من الصائمين لصداع مزعج خلال نهار رمضان وتزداد حدته في الساعات الأخيرة من الصيام وقبل المغرب مباشرة وقد يتسبب الصداع في عدم القدرة على أداء الأعمال.


اليوم.. مركز التوظيف ينظم محاضرة لطالبات كلية الهندسة لتأهيلهن للدخول بسوق العمل


ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس محاضرة تعريفية مهمة اليوم الاحد الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٢ الساعة ١ ظهرا - (بمدرج ١٤٨ - بجوار خزينة الكلية و مكتب شئون الطلاب ) تطلق فيها وإنجاز مصر بالتعاون مع  بيبسيكو مصر برنامج لتمكين الخريجات الجدد و طالبات السنه الاخيرة من كلية الهندسة.


آداب حلوان تنظم ندوه عن محو الأمية ...  18 أبريل


تنظم كلية الآداب جامعة حلوان ندوة بعنوان "معاً نستطيع القضاء على الأمية "،
تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني عميد الكلية.

 

امتحان الميدتيرم لمادة التفكير النقدي بتمريض القاهرة … غدا

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى للعام العامى 2021-2022 و كيفية انعقاده.
 


انتهاء دورات مجانية لإعداد معلم الكبار بـ عين شمس "أونلاين"
..اليوم 

يعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، انتهاء دورات إعداد معلم الكبار لطلاب جامعة عين شمس "أونلاين"الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢ من التاسعة إلى الحادية عشرة مساء عبر تطبيق زوم وتيمز.
 

 

 

 

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