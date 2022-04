اليوم.. مركز التوظيف ينظم محاضرة لطالبات كلية الهندسة لتأهيلهن للدخول بسوق العمل

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس محاضرة تعريفية مهمة اليوم الاحد الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٢ الساعة ١ ظهرا - (بمدرج ١٤٨ - بجوار خزينة الكلية و مكتب شئون الطلاب ) تطلق فيها وإنجاز مصر بالتعاون مع بيبسيكو مصر برنامج لتمكين الخريجات الجدد و طالبات السنه الاخيرة من كلية الهندسة.

ويأتي ذلك عن طريق تأهيلهن للدخول في سوق العمل وبالأخص في وظائف يغلب عليها الحضور الذكوري، بالإضافة إلى زيادة التمثيل النسائي في هذه الوظائف مثل المبيعات و سلاسل الامدادات.

للتسجيل لحضور المحاضرة التعريفية الهامة و مقابلة فريق الموارد البشرية بشركة بيبسكو مصر و انجاز مصر الدخول على المنصة و تسجيل الحضور من خلال اللينك التالى:

https://asucc.icareerhub.com/event_details/1649600178806x291058515965378560

ASU Career Center is organizing an important introductory lecture on Sunday, April 17, 2022, @ 1 PM (Hall 148 ) in which PepsiCo Egypt and Injaz Egypt will launch a program to empower new graduates and senior students from the Faculties of Engineering, by qualifying them to enter the labor market, especially in jobs dominated by male presence, in addition to increasing female representation. in these jobs such as sales and supply chains

To attend the introductory lecture and meet the human resources team at PepsiCo Egypt and to complete Egypt, register through the following link:

والجدير بالذكر أطلقت إدارة التعاون الدولي إحدى إدارات قطاع التعاون الدولي و التعاون الاكاديمي بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المدير التنفيذي للقطاع بجامعة عين شمس- و إدارة الدكتور مصطفي رفعت مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة المنصة الالكترونية للاتفاقيات الدولية.



و يمكن الوصول لها من خلال الرابط التالي :-

http://iroms.asu.edu.eg/Account/LogIn

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .



حيث تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالجامعة الاطلاع علي جميع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون علي مستوي الجامعة للكليات و المعاهد و المراكز البحثية حيث يثري هذا التعاون البيني بين كيانات الجامعة و يضمن الاستفادة البينية من الاتفاقيات.



تهدف المنصة إلى رقمنه وحفظ الاتفاقيات الكترونيا ،و إتاحة و مشاركة معلومات التعاون الدولي علي مستوي الجامعة مع جميع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة مما يؤسس للمفاهيم و يغرس أهمية ثقافة التعاون الدولي و أهميته في الخطة الاستراتيجية لإدارة الجامعة و يسمح لأعضاء هيئة التدريس الاستفادة القصوى من الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون مما سوف يكون له الأثر الإيجابي في تحفيز النشر الدولي المشترك مع زملاء من الشركاء الاستراتيجيين للجامعة من الخارج. و يكون أعضاء هيئة التدريس قادرين على تقديم مساهمات عملية و علمية بناء علي المعلومات المتاحة من خلال قاعدة البيانات الحالية و البناء و التطوير عليها.