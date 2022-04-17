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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان تنظم ندوة عن محو الأمية .. 18 أبريل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم كلية الآداب جامعة حلوان ندوة بعنوان "معاً نستطيع القضاء على الأمية "، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني عميد الكلية.

وتقام الندوة يوم الاثنين القادم الموافق 18 إبريل من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا بمدرج 17 ح.

وعلى جانب آخر وفي إطار اهتمام الدولة بالمشروع القومي لمحو الأمية، عقدت فعاليات ندوة توعوية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار بكلية الفنون التطبيقية، تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان،  الدكتورة ميسون  قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ، وتنسيق  وإشراف عام  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وبحضور  الدكتور شريف حسن محمد وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب ، وتنظيم  الدكتورة عفاف فرج عبد المطلب مديرة وحدة التدريب بالكلية ، الدكتورة نهلة أبو الحسن المرشد الأكاديمي بالكلية ، الدكتورة إيمان أبو طالب  مديرة وحدة ضمان الجودة بالكلية  .

أوضحت الدكتورة ميسون قطب أن الهدف من الندوة هو نشر ثقافة محو الأمية كمشاركة مجتمعية للطلاب  ، وقد أسفرت فعاليات الندوة عن  تأهيل وتوعية هؤلاء الطلاب والطالبات وتشجيعهم نحو العمل التطوعي للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية الأبجدية مع مساعدتهم على التحرر من الأمية الإلكترونية الرقمية، حيث تم تشجيع الطلاب للانضمام لفريق المتطوعين للتدريس ضمن مشروع محو الأمية، مشيرة أن الندوة جاءت بحضور فعاليات الندوة عدد (206) طالب وطالبة بكلية الفنون التطبيقية.

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أعد محتوى الندوة وأدار فعالياتها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين في المحاور التالية :-
- مفهوم الأمية وأنواعها 
- الآثار المترتبة على مشكلة الأمية في مصر بالنسبة للفرد والمجتمع 
- الخصائص النفسية للدارسين الكبار في فصول محو الأمية 
- مهارات معلم تعليم الكبار في فصول محو الأمية 
- تجربة وانجازات جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار 
- التعريف بإجراءات وخطوات وآليات التحاق طلاب جامعة حلوان العريقة  بالمشروع القومي لمحو  الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة
- مهارات تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم للدارسين الكبار بفصول محو الأمية 
- التعريف بمحتوى المنهج التعليمي المعتمد من الهيئة  العامة لتعليم الكبار الموقرة للتدريس بفصول محو الأمية (محتوى منهج القراءة والكتابة ،، محتوى منهج الحساب )
- أدوار كل من المعلم والمتعلم بفصول محو الأمية
- التعريف بأدوات تقويم نواتج التعلم المتوقعة من الدارسين الكبار بفصول محو الأمية طبقا للنماذج الاسترشادية لاختبارات محو الأمية المعدة من قبل الهيئة  العامة لتعليم الكبار.

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