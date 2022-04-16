بعد تحرّك الدولة|مصري مصاب في حادث نيويورك: شكرًا سيادة الرئيس السيسي ..فيديو

وجه كريم عاطف، أحد المصابين وشاهد عيان على حادث نيويورك، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك شهداء مصر.



وأضاف عاطف خلال مداخلة مع هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر "ام بى سى مصر 2"، بعد نقله إلى المستشفى شعر بالأمن والأمان رغم صعوبة ما تعرضت له بسبب تواصل سفيرة الهجرة معه، وكذلك حضور سفيرة مصر فى نيويورك إلى المستشفى التى موجود فيها.



وأضاف كريم عاطف، أحد المصابين وشاهد عيان على حادث نيويورك، أوجه شكرى لشهداء مصر على الآلام التى يتحملونها لحماية الدولة لأنى شعرت بهذه الآلام عندما تعرضت للرصاص.

تفاصيل الإصابة



وأوضح، أنه كان يركب فى نفس العربة التى تعرضت لهجوم إرهابي في نيويورك،و أنه تعرض لإصابة خطيرة للغاية، فقط أصيب برصاصتين في القدم، و اجري حاليا عملية ويتبقى عمليتين جراحيتين.

وتابع كريم عاطف قائلا: أول ما دخلت عربية القطر كان الإرهابى راكب فى الناحية الشمال وعلى قريب منى وبعد غلق أبواب العربة قام الرجل بإلقاء قنبلة دخانية.

وأوضح أحد المصابين وشاهد عيان على حادث نيويورك: أن الإرهابي كان همجي للغاية وأطلق الرصاص حتى أنفصل قدم رجله عن الرجل نفسها.

ولفت كريم عاطف، إلى أن المستشفى صنفت إصابته كأخطر إصابة، معقبا:" اما حصل الهجوم سلمت أمرى لله وكنت صايم ومصلي الفجر".