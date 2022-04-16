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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعترف بحصولهم على تمويل..أحمد موسى: مرسي وصف عناصر 6 إبريل بـ العيال

تسريب الاختيار
تسريب الاختيار

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على تسريب مسلسل الاختيار، إن المعزول محمد مرسي  وصف عناصر حركة 6 إبريل على أنهم عيال يتم تمويلها ويحصلون على أموال.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، :” الإخوان كانوا يرون أن كل من وقف بجانبهم مجرد هواء وكانوا  يرون الإخوان فقط من اجل الوصول للحكم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عبد المنعم أبو الفتوح كان ضد أن يخرج حازم أبو اسماعيل من الانتخابات الرئاسية، لكن عندما جلس أبو الفتوح في غرفة مغلقة أكد أن ابو إسماعيل كارثة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"    الغرب كان يحب عبد  المنعم أبو الفتوح، وأبو الفتوح إخوانيا، ولم يغير علاقته بهم أو حبه للجماعة الإرهابية ".

أحمد موسى الاختيار مرسي الإخوان اخبار التوك شو

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