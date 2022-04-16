بـ 3 مراكز.. «مستقبل وطن» كفر الشيخ يوزع 1100 كرتونة غذائية

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ 1100 كرتونة مواد غذائية على الأهالى في مراكز الرياض وبيلا والحامول كما تم افتتاح معارض سلع مخفضة بالمراكز واستمرت مبادرة إفطار صائم في أماكن العمل ببندر كفر الشيخ والبرلس وتواصل باقي المراكز توزيع كراتين المواد الغذائية طوال الشهر الكريم.



يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة بإشراف الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ.



ففي مركز الرياض، تم توزيع 500 كرتونة غذائية على مدار الأسبوع الماضي بإشراف النائب المهندس عبد الحميد دمرداش ورضا عبد العزيز، أمين الحزب بالمركز وأشرف الدسوقي، أمين التنظيم بمركز الرياض.



وفي مركز بيلا تم توزيع 300 كرتونة بإشراف النائب محمد فوزي الرفاعي كما تم توزيع 300 كرتونة بمركز الحامول و100 وجبة إفطار صائم بمركز البرلس بإشراف النائب يونس عبد الرازق واستمرت المبادرة يومياً في بندر كفر الشيخ.



كما افتتحت أمانات مراكز كفرالشيخ وبيلا والبرلس ومطوبس وبندر دسوق معارض للسلع المخفضة.



يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات.