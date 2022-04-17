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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تدريبات معلمي اللغة العربية على منصة التطوير المهني عبر هذا الرابط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن التدريب الخاص بـ معلمي اللغة العربية سوف يبدأ اليوم الاحد 17 ابريل 2022 ولمدة اسبوع.

وأصدرت الادارات التعليمية تعليمات رسمية لجميع معلمي اللغة العربية بالصفوف ( الأول ، الثاني والثالث ) بالمرحلة الابتدائية ، شددت خلالها على ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد ، والدخول على رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية  من خلال الضغط على :

https://cpd.moe.gov.eg/ ، بدءا من اليوم الاحد الموافق 2022/4/17 ولمدة اسبوع ، لمتابعة البث المباشر للتدريبات ، وتحميل المادة العلمية ، ثم اجابة التقييم الختامي ، وتسجيل الملاحظات على الدورة التدريبية

خطوات الدخول على منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية 


- كتابة رابط المنصة  CPD.moe.gov.eg من خلال متصفح كروم.
-ادخل على زر تسجيل الدخول.
-كتابة البريد الرسمي الموحد للمعلم وكلمة المرور.
- قم بفتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة .
- اضغط على محاضرة البث المباشر.
- قم بتحميل برنامج teams على جهازك حيث تدار الجلسة من خلال هذا البرنامج.
- قم بالنقر على الانضمام الان للمشاركة بالمحاضرة.

وقد تم إنشاء  منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويعد محتوى هذه المنصة هو مسؤولية وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني ، ولا يعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة.

التربية والتعليم معلمي اللغة العربية التعليم منصة التدريب والتطوير المهني منصة التدريب Jobs Education

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