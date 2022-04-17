في ذكرى وفاته.. محطات في حياة حسن أبو السعود عاشق «الأكورديون»

تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير حسن أبو السعود ؛ الذي استطاع ان يكتشف جيلا من المطربين الحاليين .

ويعتبر أبو السعود من الموسيقيين العصاميين الذين بدأوا حياتهم من الصفر حيث عمل في بداية مشواره عازفا بالأفراح الشعبية على آلة الاكورديون إلى أن واتته الفرصة للعمل في اليابان وذلك من خلال عزفه مع فرقة رضا للفنون الشعبية.



قدم حسن أبو السعود للنجم أحمد عدوية أغنية "يا بنت السلطان"، التى كتب لها الخلود مادامت الحياة، عاش مطربون ومات مطربون، ومازالت هذه الأغنية تتجدد من تلقاء نفسها لنجد جيل يسلمها لجيل الآخر والجميع يغنيها.

ما لا يعرفه الكثيرون عن حسن أبو السعود أنه ورث حب الفن عن والده عازف الكلارينيت الشهير "على أبو السعود" الذى ذاع صيته فى الأربعينات والخمسينات، والذى اصطحبه معه وهو طفل إلى ليبيا بعدما أصبح رئيسا للإذاعة الليبية، وهناك نمى الوالد موهبة ابنه الموسيقية ونصحه بتعلم العزف على آلة الأوكرديون بدلاً من الدرامز الذى جذبته فى البداية، ليصبح حسن مع الوقت من أهم عازفى تلك الآلة فى العالم العربى.



حياة حسن أبو السعود الشخصية لم تكن متاحة لوسائل الإعلام ، لكنه تزوج مرتين ، وأنجب نجله علي الذي تخرج من الجامعة الأمريكية ، فضلا عن ابنتيه رنا و رشا.

ابنته رنا تكشف سرا عن ارتدائها النقاب:



كشفت ابنته “رنا” عن قرارها بارتداء النقاب مؤكدة أن والدها لم يتدخل في قرارها.





كشفت ابنته “رنا” عن قرارها بارتداء النقاب مؤكدة أن والدها لم يتدخل فيه .





وأضافت: اتفقت معه أن نتناول الغذاء بالخارج ، وقتها مر عليّ وكنت قد ارتديت النقاب ، ذهبت إلى سيارته فقال لي (الله يسهلك يا حبيبتي) وكان يظن أنني متسولة .

وتابعت: قلت له (أنا رنا يا بابا) فقال (بسم الله الرحمن الرحيم .. أنا لسة سايبك محجبة من ساعتين .. لحقتي تلبسي النقاب امتى؟).

أبو السعود نقيبا للموسيقيين:

وانتخب أبو السعود نقيبا للموسيقيين عام 2003 وعرف عنه دفاعه عن حقوق النقابة أو ما يصفه البعض بكرامة الموسيقيين اذ وقف ضد أن يزاول أي شخص الغناء أو يصدر شريطا عنائيا الا بعد أن يحصل على تصريح من النقابة ما لم يكن عضوا بها.

وفاته :

توفى الفنان حسن أبو السعود يوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2007 إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية بسبب مضاعفات مرض السكر والوزن الزائد.