الآباء الأساقفة يشاركون في انتخابات مجلس النواب لتعزيز المشاركة المجتمعية

شهدت لجان الانتخابات في عدة محافظات، اليوم، مشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في خطوة تعكس حرصهم على دعم العملية الديمقراطية وتشجيع المواطنين على ممارسة واجبهم الوطني.

أدلى الأنبا إبرام، مطران الفيوم وتوابعها، بصوته في لجنة مدرسة كيمان فارس الإعدادية بمحافظة الفيوم وسط تواجد عدد من القيادات الكنسية التي شاركت بدورها في العملية الانتخابية.

المشاركة واجب وطني

كما شارك نيافة الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها، في الإدلاء بصوته برفقة وفد من كهنة الكنيسة بمدينة دشنا مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحرص على التصويت في الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية.

إضافة إلى ذلك، وجه الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة، رسالة لأبناء إيبارشيته داعيا الجميع إلى الإدلاء بأصواتهم وممارسة واجبهم الوطني مؤكدا أن مشاركة كل مواطن تعزز من استقرار الدولة وتقوي المؤسسات الديمقراطية.

وتعكس هذه المشاركات حرص رجال الكنيسة على دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي المدني وتأتي كإشارة قوية لأهمية مساهمة جميع فئات المجتمع في الانتخابات بما يضمن تعزيز الديمقراطية والحياة السياسية في مصر.