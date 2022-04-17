التطوير العقاري: زيادة الأسعار في السوق استثنائية.. وخارجة عن إرادة الجميع

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ؛ إن صناعة العقارات لها مدخلات وهي أسمنت وحديد وخلافه ؛ مضيفا أنه إذا حدث زيادة في الأسعار تقترب من 40% من تكلفة هذه المنشآت فالمتوقع ارتفاع الأسعار.

أضاف طارق شكري فيه مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج" حضرة المواطن " ؛ أن الزيادة تكون إجبارية وليس رغبة في الزيادة بسبب زيادة أسعار مدخلات الصناعة 40% من تكلفة الإنشاءات .

أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ؛ أن أي مطور عقاري يلتزم بالتسليم سيضطر إلى رفع السعر وحساب الزيادة ؛ مضيفا أن معظم المطورين ذادت لديهم الأسعار من 10 إلى 15 % .

أشار رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، إلى أن هذه الزيادات إستثنائية وخارجة عن إرادة الجميع ؛ مضيفا أن حل هذه المشكلة لدى التمويل العقاري لمشتري الوحدات بفائدة مخفضة مثل مبادرة بإجراءات ميسرة للمواطن .