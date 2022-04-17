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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أحد المطاعم .. محمد رجب يخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد رجب
محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  للصور و الفيديوهات «إنستجرام».

وظهر محمد رجب في الصورة من أحد المطاعم ، مما نال إعجاب متابعيه، وكان آخر أعمال  محمد رجب مشاركته فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام، زينة منصور. 

محمد رجب التواصل الاجتماعي انستجرام الفن المطاعم ضربه معلم

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