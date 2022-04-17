التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

وجه الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بعض النصائح للمزارعين لمواجهة موجة الحرارة الحالية، والتي تتأثر بها البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وأشار" فهيم " خلال تصريحات له ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغت درجة الحرارة على القاهرة 41 °م والمنيا وبني سويف والفيوم، وأسيوط 42°م وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 42°م .

كما أن الأشعة الشمسة تكون قوية وقصيرة الموجة (الأخطر) وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، كما حذر من التعرض لضربات الشمس، وخصوصاً عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة.

أهم التوصيات الزراعية لمواجهة موجة الحرارة الحالية:



إجراء رية اليوم الأحد، مع إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم؛ لضمان استمرار استقرار سريان العصارة، وعدم حدوث أي توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم مثل الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم .



الرش بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر.



التوقف عن الرش بأي مبيدات جهازية اليوم حتى لا يحدث اضرار لعملية التزهير والإخصاب.



يتم تطبيق نفس الإجراءات على محاصيل الخضر الطماطم ، الخيار ، الكنتالوب، البطيخ ، الفلفل ، الباذنجان … (عروتي الانفاق والصيفية المبكرة).



البطاطس الصيفية المتأخرة يجب إجراء رية سريعة مع إضافة نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان أو 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الري.



بصل الحبة السوداء يتم الرش بالكالسيوم بورون قبل يوم الأحد ضروري جدا جدا .. وتكون الأرض مروية .



إجراء رية للقمح عند هدوء الرياح ( مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الري .. مع التأكيد على مزارعي القمح (المتأخر) في كل الجمهورية بعدم الري خلال الأحد تحت أي سبب .