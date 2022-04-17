الداخلية: ضبط 6001 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (6001) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (5985) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (16) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (488) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (133) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (622) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .