عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

الداخلية: ضبط 6001 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (6001) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (5985) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (16) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (488) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (133) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (622) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

الداخلية مجلس الوزراء فيروس كورونا ارتداء الكمامة الكمامات ارتداء الكمامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

السجن المؤبد لـ محمود عزت نائب مرشد الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

شكوى وانفعال واتهام.. ما تفاصيل أزمة حسام حسن مع موسيماني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

ترشيحاتنا

بسبب منخفض سطحي.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم

هل عمرة رمضان ثوابها مضاعف عن باقي الشهور؟ الإفتاء تجيب

رئيس الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة أسيوط

نمتلك تسجيلات وأدلة.. بيان مثير من النصر السعودي بشأن أزمة حمد الله

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

وفقا لقانون التجارة| حالات غلق الحساب الجاري.. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

ارفع صوتك.. العالم يحتفل بيوم التوعية العالمي للصوت 2022

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

فيديو

نصبت على الشباب بجمالها.. قصة مكة محمد طبيبة الأسنان المزيفة

أضخم صخرة جليدية بالقرب من الشمس.. وكالة ناسا تفجر مفاجأة

بتهمة الخطف.. تفاصيل القبض على طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ