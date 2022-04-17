عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 حملات مكبرة بنطاق أحياء الإسكندرية لإيقاف البناء المخالف في المهد

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف، والمتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندرى على مدار الساعة لإيقاف أي أعمال بناء مخالف في المهد. حيث تم شن  6 حملات مكبرة بأحياء المنتزة أول والعامرية ثان وغرب لإيقاف البناء المخالف في المهد، وذلك خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية.

وفي هذا الصدد تابع اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول، أعمال إيقاف إزالة بناء مخالفة ناصية شارع ملك حفني قبلي مع شارع مدينه فيصل والتحفظ علي ماكينة تقطيع سيراميك و صاروخ. 

أقرأ أيضًا:

على أسوار المنتزة.. الإسكندرانية يحيون لعبة الراكيت في رمضان


كما تابع أعمال إيقاف بناء مخالف بعزبة العجارى شارع رقم 1 وعليه، وتم فك شدة خشبيه لسقف الدور الثانى علوى بالعقار، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورصد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، خلال أعمال المرور الميداني، وجود أعمال مخالفة بدون ترخيص في المهد لانشاء واستحداث قاعه أفراح من مخزن بجوار باتا بالقباري، وعلي الفور تم ايقاف الأعمال المخالفه في حينه والتحفظ علي الادوات المستخدمة " سقالات حديد ، ١٢ مقص سقاله حديد ، ٢ سلم ، برويطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، عدد من الحملات المكبرة للتصدى للبناء المخالف وإيقاف أي أعمال مخالفة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة سملات خرسانه بقرية الوفاء، وإزالة أسوار مبانى بالطول الابيض بنجع الكاشف، وكذلك إزالة  أسوار مباني بالطوب الابيض في المهد بسوميد.

الاسكندرية رؤساء الاحياء البناء المخالف محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف حملات مكبرة حي المنتزه الاجهزة التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

العراق يستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق القرآن الكريم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

السجن المؤبد لـ محمود عزت نائب مرشد الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

كوكا يقود قونيا سبور لاكتساح غازي عنتاب برباعية في الدوري التركي

كيف نرتكب الذنوب والمعاصي والشياطين مسلسلة فى رمضان ؟

حيلة جديدة يتبعها الهاكرز لاختراق وسرقة حسابك على إنستجرام

هيئة الدواء أمام صحة النواب: تحريك أسعار 1200 صنف غير صحيح

عروس أداب الزقازيق تفارق الحياة بعد تناول الإفطار.. وأهالي بلبيس: ادعوا لها

في ذكرى رحيل السيدة عائشة.. مناقب لا تعرفها عن أفقه نساء الأمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

ارفع صوتك.. العالم يحتفل بيوم التوعية العالمي للصوت 2022

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

فيديو

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

أكرم حسنى لـ آيتن عامر : بحبك يا توتا

نصبت على الشباب بجمالها.. قصة مكة محمد طبيبة الأسنان المزيفة

أضخم صخرة جليدية بالقرب من الشمس.. وكالة ناسا تفجر مفاجأة

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ