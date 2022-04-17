6 حملات مكبرة بنطاق أحياء الإسكندرية لإيقاف البناء المخالف في المهد

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف، والمتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندرى على مدار الساعة لإيقاف أي أعمال بناء مخالف في المهد. حيث تم شن 6 حملات مكبرة بأحياء المنتزة أول والعامرية ثان وغرب لإيقاف البناء المخالف في المهد، وذلك خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية.

وفي هذا الصدد تابع اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول، أعمال إيقاف إزالة بناء مخالفة ناصية شارع ملك حفني قبلي مع شارع مدينه فيصل والتحفظ علي ماكينة تقطيع سيراميك و صاروخ.

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كما تابع أعمال إيقاف بناء مخالف بعزبة العجارى شارع رقم 1 وعليه، وتم فك شدة خشبيه لسقف الدور الثانى علوى بالعقار، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورصد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، خلال أعمال المرور الميداني، وجود أعمال مخالفة بدون ترخيص في المهد لانشاء واستحداث قاعه أفراح من مخزن بجوار باتا بالقباري، وعلي الفور تم ايقاف الأعمال المخالفه في حينه والتحفظ علي الادوات المستخدمة " سقالات حديد ، ١٢ مقص سقاله حديد ، ٢ سلم ، برويطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، عدد من الحملات المكبرة للتصدى للبناء المخالف وإيقاف أي أعمال مخالفة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة سملات خرسانه بقرية الوفاء، وإزالة أسوار مبانى بالطول الابيض بنجع الكاشف، وكذلك إزالة أسوار مباني بالطوب الابيض في المهد بسوميد.