فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

أثارت زوجة بدر بانون لاعب النادي الأهلي الجدل الواسع بعد مباراة النادي الأهلي مع نادي الرجاء وتقدم الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف حيث انتقدت حكم المباراة .

زوجة بدر بانون تنتقد حكم مباراة الأهلي والرجاء

أثارت غزلان زوجة النجم المغربي بدر بانون، لاعب النادي الأهلي، الجدل ، بسبب "ستوري" تنتقد فيها حكم مباراة الفريق الأحمر ضد نادي الرجاء، واحتسابه لركلة جزاء لصالح القلعة الحمراء، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكان التقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي مساء يوم السبت الموافق 16 ابريل على مركب محمد الخامس بالمغرب في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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