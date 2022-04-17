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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعالج الإدمان وينقص الوزن .. 9 فوائد صحية خارقة لـ الكمون

فوائد الكمون
فوائد الكمون

يعد الكمون من أشهر التوابل المستخدمة فى إعداد معظم الأكلات ويتم استخدامه فى عمل مشروبات عشبية دافئة .. ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن هذا العشب الشعبي يحتوى فوائد صحية عظيمة .

نقدم لكم أهم فوائد الكمون الصحية  وفقا لما جاء فى موقع “  healthline” 

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يعالج القولون العصبي

 يساعد الكمون على الهضم عن طريق زيادة نشاط البروتينات الهضمية ويحد من أعراض متلازمة القولون العصبي في إحدى الدراسات ، أفاد 57 مريضًا يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) بتحسن الأعراض بعد تناول كمون مركز لمدة أسبوعين

 

يعالج الأنيميا
كثير من الناس حول العالم لا يحصلون على ما يكفي من الحديد والكمون كثيف جدًا في الحديد ، حيث يوفر ما يقرب من 20٪ من الحديد اليومي في ملعقة صغيرة لذا فهو فعال فى علاج أنيميا الحديد

 

مركبات نباتية مفيدة
يحتوي الكمون على الكثير من المركبات النباتية التي ترتبط بفوائد صحية محتملة ، بما في ذلك التربين والفينولات والفلافونويدات والقلويدات


الجذور الحرة هي إلكترونات وحيدة تسبب الالتهاب وتتلف الحمض النووي وتسبب أمراض خطيرة عديدة ويعمل الكمون على محاربة هذه الجذور الحرة بفضل احتواءه على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة.

يساعد في مرض السكري
أظهرت بعض مكونات الكمون في الدراسات العلمية أنها تساعد في علاج مرض السكري وقد تساعد مكملات الكمون في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي يسبب هذا التأثير أو الكمية المطلوبة.

يقلل الكوليسترول في الدم
مكملات الكمون قد حسنت نسبة الكوليسترول في الدم في دراسات متعددة ومن غير الواضح ما إذا كان استخدام الكمون بكميات صغيرة كتوابل له نفس الفوائد.


إنقاص الوزن وتقليل الدهون
عززت مكملات الكمون المركزة فقدان الوزن في دراسات متعددة ولم تظهر جميع الدراسات هذه الفائدة وقد تكون هناك حاجة لجرعات أعلى لفقدان الوزن.

يقي من الأمراض التي تنقلها الأغذية
قد يؤدي الاستخدام التقليدي للكمون كتوابل إلى تقييد نمو البكتيريا والفطريات المعدية مما يقلل من الأمراض التي تنقلها الأغذية.

يساعد في علاج إدمان المخدرات

تسبب المخدرات الأفيونية الإدمان عن طريق اختطاف الإحساس الطبيعي بالرغبة والمكافأة في الدماغ و هذا يؤدي إلى استمرار أو زيادة الاستخدام.
تقلل مستخلصات الكمون من علامات إدمان المخدرات لدى الفئران ولكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت ستكون لها تأثيرات مماثلة على البشر.

 يحارب الالتهابات

يحتوي الكمون على مركبات نباتية متعددة تقلل الالتهاب ليس من الواضح ما إذا كان يمكن استخدامه للمساعدة في علاج الأمراض الالتهابية لدى الأشخاص.

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