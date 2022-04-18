مقبلات صحية.. طريقة عمل الأفوكادو بالحمص

وصفة الأفوكادو والحمص من الأطباق الجانبية الصحية، ويمكن تقديمها كمقبلات على سفرة الطعام في رمضان.
مكونات الأفوكادو بالحمص
علبة حمص غير مضاف إليها الملح
1 ثمرة أفوكادو ناضجة نصفين ومقطعة
1 كوب أوراق كزبرة طازجة
نصف كوب طحينة
نصف كوب زيت زيتون بكر ممتاز
نصف كوب عصير ليمون
1 فص ثوم
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
نصف ملعقة صغيرة ملح
طريقة عمل الأفوكادو والحمص
1- صفي الحمص مع الاحتفاظ بملعقتين كبيرتين من السائل، انقل الحمص والسائل المحفوظ إلى محضر الطعام.
2- يُضاف الأفوكادو والكزبرة والطحينة والزيت وعصير الليمون والثوم والكمون والملح، اهرس حتى تصبح ناعمة جدا.
3- قدميها مع رقائق الخضار، ورقائق البيتا أو الخبز المحمص.