مقبلات صحية.. طريقة عمل الأفوكادو بالحمص

وصفة الأفوكادو والحمص من الأطباق الجانبية الصحية، ويمكن تقديمها كمقبلات على سفرة الطعام في رمضان.

مكونات الأفوكادو بالحمص

علبة حمص غير مضاف إليها الملح

1 ثمرة أفوكادو ناضجة نصفين ومقطعة

1 كوب أوراق كزبرة طازجة

نصف كوب طحينة

نصف كوب زيت زيتون بكر ممتاز

نصف كوب عصير ليمون

1 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل الأفوكادو والحمص

1- صفي الحمص مع الاحتفاظ بملعقتين كبيرتين من السائل، انقل الحمص والسائل المحفوظ إلى محضر الطعام.

2- يُضاف الأفوكادو والكزبرة والطحينة والزيت وعصير الليمون والثوم والكمون والملح، اهرس حتى تصبح ناعمة جدا.

3- قدميها مع رقائق الخضار، ورقائق البيتا أو الخبز المحمص.