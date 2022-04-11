دراسة: تناول الأفوكادو يحميك من أمراض القلب

أوصت دراسة جديدة بتناول حصتان من الأفوكادو أسبوعيا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بالحد5-6٪من السعرات الحرارية المتناولة من الأحماض الدهنية المشبعة (SFA) ، واستبدال الدهون الأحادية غير المشبعة (MUFA) والدهون المتعددة غير المشبعة لتحسين صحة القلب.

ووفقا لموقع medicalnewstoday، الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، واكتشف الباحثون أن استهلاكهم المنتظم يقلل من الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ومستوى الكوليسترول الكلي.

ركزت معظم الدراسات حول استهلاك الأفوكادو على عوامل الخطر القلبية الوعائية، يمكن للدراسات التي تبحث في العلاقة بين استهلاك الأفوكادو والأحداث القلبية الوعائية أن تحسن فهم الفوائد الصحية للفاكهة.

وحقق الباحثون في العلاقة بين استهلاك الأفوكادو وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدوا أن زيادة استهلاك الأفوكادو ارتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية.

وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك الأفوكادو لا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في الدراسة، الأفوكادو ليس بديلاً عن الدهون الغذائية الصحية مثل زيوت الزيتون والمكسرات والزيوت النباتية الأخرى.