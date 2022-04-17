هل دخول الماء جوف الإنسان من الدبر يبطل الصيام؟.. المفتي يجيب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن بعض العلماء رأى أن الدبر منفذًا طبيعيًا لدخول المياه لجوف الإنسان، والبعض الآخر رآه ليس مفطرًا لأنه ليس المنفذ الطبيعي لدخول الطعام للبطن.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه عند عرض العلماء لهذه المسألة يأخذونا لسعة الأفق في معالجة المشكلات «دورنا نيسر على الناس؛ ومن ابتلي من هذا الأمر مما اختلف فيه العلماء، نقول لهم إذا ابتليت في هذا الأمر وأردت أن تصوم فعليك أن تقلد من أجاز».

وتابع أن المختلف فيه لا يُنكر «اترك الناس وما يفعلون بناءً على الأراء الفقهية، ومن أراد الأخذ بالاحتياط فعليه الأخذ بالاحتياط، والفتوى تقوم على جانب إبداء الحكم الشرعي»، موضحًا أن المضمضة تستخدم في الوضوء «وطالما لم يدخل الماء إلى الجوف فالمضمضة والاستنشاق لا يفطران؛ إنما علينا بعدم المبالغة في هذا الأمر لأنها قد تُفطر».

وأوضح أن تكرار الاستحمام أكثر من مرة في اليوم؛ لا يؤثر على الصيام طالما لم يدخل المياه إلى جوف الإنسان، لافتًا إلى أن الشرع أباح للزوج حقه الشرعي في ليل رمضان حتى طلوع الفجر؛ وبناءً على ذلك فالصيام لم يمنع أحد من الأكل والشرب والعلاقات الزوجية في ليل رمضان حتى طلوع الفجر.