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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببدلة كلاسيك.. بوسي تخطف الأنظار بجمالها بصور جديدة على إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة بوسي، متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 وظهرت بوسي، بإطلالة مثيرة للجدل من خلال ظهورها في أحدث جلسه تصوير خضعت لها، مرتدية بدلة كلاسيك، وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.

وتستعد بوسى، لطرح أغنية جديدة فى عيد الفطر المقبل، بعنوان "بلا خيبة" من كلمات أحمدجابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع عمرو الخضرى.

وطرحت المطربة الشعبية بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، علىيوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالثتعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

وحققت المطربة بوسي شهرة واسعة بعد تقديمها أغنية "اه يا دنيا" وتميزت وتألقت بالغناء الشعبي.
 وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل " الخانكة" ومسلسل"الحساب"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.

 

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن10 دقائق. 

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب،  حيث تروي في كل منها قصصًا تحدث بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فيهذه اللحظات التي يعيشونها. 

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إطلالة بوسي إطلالة مثيرة المطربة الشعبية بوسي

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