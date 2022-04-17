ضبط 18 كرتونة زيت مدعم في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمةحيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

وفي نفس السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق أسفرت عن :-

* بالمرور على مركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير :

- ٣ محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجاريه مختلفه

- ٣ محاضر عدم إرسال البيان الشهري لأحد ثلاجات حفظ الاغذيه

- محضر عرض لحوم مكشوفه مما يعرضها لتلوث و الأتربة

* وفى مركز كفر الدوار تم ضبط :-

- ١٨ كرتونة زيت و ١٠٠ كجم سكر تمويني بإحدي محلات البقاله الحره لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ٤ مخابز بلديه قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن

* وبمركز الرحمانية تم تحرير ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.

* في مركز أبو المطامير تم ضبط :-

- ٣ مخابز قاموا بالتصرف فى دقيق ١٣ شيكارة دقيق بالبيع في السوق السوداء

- ٥ كيس حمص منتهي الصلاحية.

- ١٠ كجم سمن و٣كجم شطة و١٠٠ زجاجة مستحضرات تجميل مجهولى المصدر

كما تم تحرير ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

* وبمركز ومدينة رشيد تم ضبط :-

- ٦ مخابز بلدية قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن.

* اما فى مركز الرحمانية تم ضبط :-

- ٧ مخابز قاموا بإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن

- مخبز قام بالتصرف في ٤ شكاير دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء

- مخبز قام بإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات

- مخبز غير معلن عن مواعيد التشغيل