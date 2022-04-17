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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوى فؤاد: المرض سبب اختفائي عن الساحة الفنية في السنوات الماضية

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

كشفت نجوي فؤاد الراقصة الاستعراضية، عن سر اختفائها خلال الفترة الأخير، مؤكدة أن هناك أسباب قوية منعتها من التواجد على الساحة الفنية خلال السنوات الماضية. 

وأضافت “فؤاد”، في حوار لبرنامج ضرب نار، المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، مساء اليوم الأحد، “كنت مريضة لعامين، وأصيبت بانزلاق غضروفي، وعملت عملية في رجلي، وبعدها جت كورونا فالتزمت بالمكوث في البيت”. 

 

واستضافت الإعلامية داليا فؤاد، في حلقة جديدة من برنامج “ضرب نار” على قناة “القاهرة والناس” الليلة، الفنانة نجوى فؤاد للحديث عن تاريخها بين الرقص الشرقي والتمثيل. 

وتكشف الراقصة الأشهر في جيلها أسرارا عن زواجها أكثر من مرة وسبب انفصالها عن الفنان أحمد رمزي وعلاقتها بالسياسي الأمريكي هنري كسنجر ولماذا كان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يطلبها بالاسم للرقص أمامه.

 وتتحدث عن الوسط الفني ومن يواصل الاطمئنان عليها ولماذا ابتعدت عن التمثيل، في حلقة ساخنة وتصريحات تكشفها نجوى فؤاد لأول مرة.

نجوى فؤاد اخبار التوك شو الساحة الفنية الراقصة الاستعراضية

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