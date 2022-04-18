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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار الكلاب المسعورة يفزع سكان شارع الكابلات في الأميرية

صدى البلد

استغاث سكان شارع الكابلات - التابعة إلى منطقة الأميرية - فى محافظة القاهرة ، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.

وقال إبراهيم عبد العزيز، أحد الأهالي في الرسالة: "نعاني نحن سكان شارع الكابلات - التابعة إلى منطقة الأميرية - فى محافظة القاهرة  ، من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل".

 

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

 

وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية  ومحافظ القاهرة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر وأثناء الذهاب الى صلاة الفجر.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01069530045

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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