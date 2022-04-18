إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي بتهمة انتهاك حرمة القرآن الكريم

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي أمس الأحد بسبب ما وجهته اليه من اتهامات بازدراء القرآن الكريم في السويد.

ووقعت مجموعة من الأحداث المعادية للإسلام في السويد خلال الأيام القليلة الماضية حيث قام زعيم جماعة متطرفة بإضرام النار في نسخة من القرآن الكريم.

وتم استدعاء القائم بالأعمال السويدي إلى وزارة الخارجية الإيرانية في غياب سفير الدولة في طهران.

وأعرب مدير المكتب الثالث لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية عن احتجاج إيران الشديد على العمل الشنيع الذي قال إنه حدث بدعوى حرية التعبير في ظل دعم الشرطة السويدية.

ودعا المسئول إلى اتخاذ إجراء فوري قوي من الحكومة السويدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات.

وتعهد الدبلوماسي السويدي بنقل احتجاج إيران إلى حكومته الموقرة.