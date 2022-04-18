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رئيس التحرير
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ثقافة

وزيرة الثقافة: مسرح الطليعة قدم العديد من التجارب المسرحية المميزة

وزير الثقافة
وزير الثقافة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إننا اليوم نحتفل بيوم عظيم هو الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على تأسيس مسرح الطليعة، الصرح العظيم بداية من الراحل العظيم سعد أردش وسمير العصفوري، حيث شهد خلال هذه الفترة الطويلة تقديم العديد من التجارب المسرحية المميزة وحصلت عروضه على الكثير من الجوائز المحلية والدولية.


جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج عادل حسان، رئيس مسرح الطليعة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، والمسرحيين، وذلك بمقر مسرح الطليعة في العتبة.


وأوضحت أننا اليوم نشهد أكثر من احتفال بدءا بعرض تصميمات الراحلة العظيمة مصممة الأزياء نعيمة عجمي الذي يعد تاريخا لعروض المسرح عامة إلى جانب الاحتفال بالراحل أحمد الحجار، كما نشهد تطوير قاعة زكي طليمات وتخريج الدفعة الاولى من ورشة الحكي بالمسرح.
وشددت وزيرة الثقافة على أهمية مسرح الطليعة كأحد الصروح التنويرية التي ساهمت في تشكيل وعي المجتمع.
وقالت إن مسرح الطليعة نجح خلال ستة عقود في إنتاج عروض مهمة، ولمع من خلاله نجوم أثروا الحركة المسرحية والفنية وشكلوا حائطا للصد ضد أشكال التطرف.
وأضافت أنه وبعد مرور ٦٠ عاما ما يزال الطليعة يؤدي رسالته السامية باعتباره من أحد عناصر الإبداع المصري، مؤكدة أنه تفرد بعروض مميزة تستقطب مختلف شرائح الجمهور.
وتفقدت وزيرة الثقافة، المعرض المقام على هامش الحفل لأشهر المسرحيات التي أنتجها مسرح الطليعة، وشاهدت عرض لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية للمسرح.
ومن المقرر أن تشارك في ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار، قاعة صلاح عبد الصبور، من خلال عرض للحكي والغناء بعنوان: "خلطة شبرا" كتابة وأشعار يسري حسان، وألحان الراحل أحمد الحجار، وغناء ماهر محمود، وإخراج محمد سليم.
ويقدم عرض «خلطة شبرا» عدد من الحكايات عن حي وناس شبرا أحد أعرق أحياء القاهرة، ويشارك في بطولته الفنانين علاء النقيب، أحمد عبد الجواد، محمد هاني، محمود عبد الرازق، وألحان الموسيقار الراحل أحمد الحجار، وغناء الفنان ماهر محمود، وديكور وملابس مي كمال.
وتهدي الفرقة العرض لروح الموسيقار الراحل أحمد الحجار، والذى لحن أغنيات العرض ولم يمهله القدر فرصة لغنائها.
كما تشهد الوزيرة في قاعة زكي طليمات عرض تخرج المتدربين بورشة الحكي التي أشرف عليها الفنان محمد عبد الفتاح، مع مدربي الورشة، وإعلان تخرج الدفعة الأولى لورشة الحكي بمسرح الطليعة وتسليم الشهادات للخريجين الى جانب تكريم مدربي الدفعة الاولى من ورشة الحكي.

الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمرور ٦٠ عاما على تأسيس مسرح الطليعة الراحل العظيم سعد أردش وسمير العصفوري العديد من التجارب المسرحية ا المخرج خالد جلال

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