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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى 16.. بليغ يستولى على شركة بتوكيل من طارق وولاء

صدى البلد

عرضت الحلقة  ١٦ من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة ،حيث ذهبت “يسرية” إلى دكتورة ماجى وتهديدها بالابتعاد عن ابنها طارق ولكن دكتور ماجى اقنعتها بعلاج طارق . 

كما شهدت أحداث الحلقة تمكين “بليغ” من إحدى شركات أبو الهنا بتوكيل من “طارق وولاء”.

وتقرر “ولاء” مغادرة منزلها والذهاب إلى  عمها بليغ بعد مواجهة حادة مع والدتها. 

راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 


راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

مسلسل راجعين ياهوى راجعين يا هوي محمد سليمان عبدالمالك مسلسل راجعين يا هوى بليغ أبو الهنا طارق عبد العزيز الفنان خالد النبوي

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