هيثم لعيوني: تدربت كثيرا على الهدف الذي سجلته.. ولم نحسم التأهل بعد

قال هيثم لعيوني، لاعب المصري البورسعيدي، إنه يتدرب كثيرًا على تسديد الكرات الثابتة خلال تدريبات فريقه، موضحًا أن هذه التدريبات أتت بثمارها بتسجيل هدف قاتل لفريقه في شباك نهضة بركان المغربي.

وأضاف لعيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه ما زال يتبقى شوط ثانِ يقام في المغرب، يأمل في تخطيه بتكرار الفوز مرة أخرى.

وأوضح أن نهضة بركان، فريق منظم للغاية، لذلك مباراة العودة لن تكون سهلة، إلا أن فريقه يمتلك الأفضلية بالفوز في مباراة الذهاب، لذلك سيخوض مباراة الإياب بنفس الهدف وهو الفوز مجددًا.

وأشار إلى أنه تأقلم سريعًا منذ انضمامه في المصري البورسعيدي، فضلًا عن أن وجود مواطنه التونسي معين الشعباني مدربًا للفريق، ساعده على الانسجام أكثر.

