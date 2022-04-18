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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجاهد: الأهلي فرط في فوز كبير أمام الرجاء بدوري الأبطال

الاهلي
الاهلي

علَق أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق علي مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأول.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج " البريمو " عبر قناة " TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " الأهلي فرط في فوز كبير أمام الرجاء و أهدر العديد من الفرص المحققة على مرمى أنس الزنيتي ، وكان بإمكان لاعبي الأحمر تسجيل أكبر عدد من الأهداف ، وخاصةً بعد تسجيل هدفين مبكرين ".

وحقق الأهلي فوزا يبدو مقلقا أمام الرجاء بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" مساء السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يستغل الأهلي النقص العددي في صفوف الرجاء خلال النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، حيث أهدر ركلة جزاء وفشل في تعزيز تقدمه بأكثر من هدف قبل موقعة الإياب.

لقاء العودة بين الرجاء والأهلي سيقام يوم الجمعة المقبل في منتصف الليل على ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا عاصمة المغرب، ويكفي بطل إفريقيا التعادل للعبور إلى نصف النهائي.
 

امير عزمي نادي الزمالك مباراة الأهلي و الرجاء دوري ابطال افريقيا بطولة دوري أبطال إفريقيا

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