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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات ليلية لرفع المخلفات بـ 3 مراكز في كفر الشيخ.. صور

حملات نظافة مكبرة
حملات نظافة مكبرة

شهدت مدن فوة والبرلس وسيدي سالم، ومصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة ليلية، ورفع التراكمات، وأعمال تجميل وتطوير بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

تفقد اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوة، حديقة العائلات بفوة ليلاً، للاطمئنان على خطة سير العمل والاستعداد لفصل الربيع والأعياد ووضع حلول سريعة لمواجهة معوقات الخطة المقترحة لهذه الاستعدادات، يأتي ذلك في إطار استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الفطر المبارك وفصل الربيع.

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 كما تابع رئيس مركز ومدينة فوة، تركيب المطب بشارع الفتح أمام جزارة المصطفى، لمنع الحوادث، وتقليل من سرعة التكاتك والسيارات حفاظا على حياة المارة والمواطنين.
 

وتابع وائل فراج، رئيس مدينة برج البرلس أعمال رفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ليلا، برفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام وذلك لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين مشدداً بالتواصل مع المواطنين ميدانياً.


وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال النظافة الليلية ورفع التراكمات، ورفع كفاءة الإنارة بعدد من شوارع المدن.
 

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال دهان وتجميل البلدورات وتشمل مداخل المدينة والكورنيش والشوارع الرئيسية وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2022.

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