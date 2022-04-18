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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تستعد لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

صدى البلد

قال وزير التنمية الدولية الكندي، هارجيت ساجان، أمس الأحد، إن كندا تبحث السبل لتقديم المزيد من المساعدات في الأزمة الإنسانية في أوروبا الشرقية مع نشر حوالي 100 جندي في بولندا لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.


وقال ساجان في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز": "العمل الجاري ضخم للغاية، ولكن كما تعلم، فإن الاحتياجات كبيرة جدا أيضا نظرا للفظائع التي تُرتكب على الأرض في أوكرانيا".


وأخبر ساجان كبير المراسلين السياسيين لهيئة الإذاعة الكندية، روزماري بارتون، أن كندا تنسق مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية مثل الصليب الأحمر لتقديم مساعدات ومواد إضافية في شكل مجموعات النظافة والمراتب والخيام. وقال "نحاول نقل أكبر قدر ممكن من الموارد". "الوضع - نعلم جميعا كم هو مروع، كم هو شاسع".


ويتم نشر حوالي 100 جندي كندي في بولندا للمساعدة في الأزمة ، وأكد ساجان أن إحدى مهامهم الرئيسية ستكون المساعدة في معالجة طلبات اللاجئين. وفر ما يقرب من خمسة ملايين أوكراني من البلاد منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، وتوجه معظمهم إلى بولندا المجاورة.


وقال "لدينا مستشفى طبي كبير كنا مستعدين لنشره. اتضح أن المستشفى الكامل ليس ضروريا، لكن أجزاء منه ستكون كذلك"، مشيرا إلى أنه يتم تحديد مكان إرسال تلك البنية التحتية الآن.


وقال ساجان إن كندا تنسق مع الوكالات الإنسانية للتأكد من وصول المساعدات بالفعل إلى حيث يجب أن تكون.


وفي بيان صدر في وقت سابق من الأسبوع ، انتقد حزب المحافظين المعارض استجابة الحكومة لأزمة اللاجئين، قائلين إنهم يطالبون بمنح الأوكرانيين منذ فترة طويلة حق السفر إلى كندا بدون تأشيرة.

وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان الأزمة الإنسانية في أوروبا الشرقية هيئة الإذاعة الكندية ​أوكرانيا​ و​روسيا

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