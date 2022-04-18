قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم لقاءات توعوية في مطوبس.. صور

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، عدة لقاءات بمطوبس وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي- رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتورة أماني محمد شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بكفر الشيخ.

هدفت هذه اللقاءات إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين بعدد من الموضوعات الهامة منها الزواج المبكر والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والتربية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية ورعاية ما قبل الزواج ورعاية وتربية النشء والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة والعنف.

جاء ذلك بحضور ماجدة عمر عضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وتم ذلك في إطار حرص المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ على المشاركة في مبادرة تنمية الأسرة المصرية.

وقد استهدفت اللقاءات 1000 سيدة ورجل كما تم خلالها حصر لعدد من المشاكل والاحتياجات التي تواجه الأسرة المصرية بتلك القرى للتواصل مع الجهات المعنية للمساعدة في إيجاد حلول لتلك المشاكل.

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