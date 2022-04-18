الملاذ الآمن.. روسيا تقصف لفيف الأوكرانية بـ 5 صواريخ

أفادت السلطات المحلية بأوكرانيا، اليوم الاثنين، بوقوع عدة انفجارات في منطقة لفيف بغرب البلاد والمنطقة الجنوبية من دنيبروبتروفسك.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، أنه سمع دوي انفجارات في منطقة لفيف غربي أوكرانيا.

من جانبه، أكد رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفي الأمر قائلا إن "خمسة صواريخ قوية ضربت المدينة"، مضيفًا أن خدمات الطوارئ استجابت لهذه الانفجارات.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كانت لفيف وبقية مدن غرب أوكرانيا أقل تأثرًا بالحرب الروسية من أجزاء أخرى من البلاد، وتعتبر ملاذًا آمنًا نسبيًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة أوكرانيا ليرى بنفسه الأدلة على أن القوات الروسية ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الأوكرانيين، وهو مصطلح تجنب الأخير استخدامه.

وقال زيلينسكي لشبكة"'سي إن إن" في مقابلة مسجلة يوم الجمعة لكنها بثت الأحد:"تحدثت معه أمس.. لقد أخبرته للتو أنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربا، ولكنها ليست سوى الإبادة الجماعية. دعوته للحضور عندما تتاح له الفرصة. سيأتي ويرى، وأنا متأكد من أنه سيفهم".