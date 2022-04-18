عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملاذ الآمن.. روسيا تقصف لفيف الأوكرانية بـ 5 صواريخ

قصف روسي سابق بأوكرانيا
قصف روسي سابق بأوكرانيا

أفادت السلطات المحلية بأوكرانيا، اليوم الاثنين، بوقوع عدة انفجارات في منطقة لفيف بغرب البلاد والمنطقة الجنوبية من دنيبروبتروفسك.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، أنه سمع دوي انفجارات في منطقة لفيف غربي أوكرانيا.

من جانبه، أكد رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفي الأمر قائلا إن "خمسة صواريخ قوية ضربت المدينة"، مضيفًا أن خدمات الطوارئ استجابت لهذه الانفجارات.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كانت لفيف وبقية مدن غرب أوكرانيا أقل تأثرًا بالحرب الروسية من أجزاء أخرى من البلاد، وتعتبر ملاذًا آمنًا نسبيًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة أوكرانيا ليرى بنفسه الأدلة على أن القوات الروسية ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الأوكرانيين، وهو مصطلح تجنب الأخير استخدامه.

وقال زيلينسكي لشبكة"'سي إن إن" في مقابلة مسجلة يوم الجمعة لكنها بثت الأحد:"تحدثت معه أمس.. لقد أخبرته للتو أنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربا، ولكنها ليست سوى الإبادة الجماعية. دعوته للحضور عندما تتاح له الفرصة. سيأتي ويرى، وأنا متأكد من أنه سيفهم".

وزير الخارجية العراقي يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا

مسئول أوكراني يكشف تفاصيل صمود القوات في ماريوبول

أوكرانيا منطقة لفيف رئيس بلدية لفيف انفجار إيمانويل ماكرون القوات الروسية واشنطن بوست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على مطروح والسلوم.. وغدا التحسن فى الأحوال الجوية

سعر الدولار في البنوك اليوم

شعراوى: تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية الصعيد وخطة موازية في سوهاج وقنا

الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم 8 درجات.. وتوقعات بسقوط أمطار

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي سياز موديل 2022| صور

طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في مادة الفلسفة على التابلت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ