وزير الخارجية العراقي يعرب عن قلقه إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن قلق بلاده إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك.



وشدد وزير الخارجية العراقية -خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف- على أهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، وبما يحفظ أمن الشعب الأوكراني وسلامته وباقي شعوب المنطقة.



وأكد الوزير -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الأحد،- أن العراق يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.



من جانبه، ثمَّن القائم بالأعمال الأوكراني عمل السفارة العراقية في أوكرانيا، معبرًا عن شكر وتقدير بلاده لنوع وحجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.

