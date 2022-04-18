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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

كشف الفنان محمود عبدالمغني العديد من كواليس حياته خلال الفترة الماضية وسبب ابتعاده عن التمثيل لاكثر من 5 سنوات وسر جملة له في فيلم صاحب المقام كانت سببا في تغيير حياة شخص .

تصريحات محمود عبد المغني 

حل الفنان محمود عبد المغني ضيفا في برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،وكشف الستار عن العديد من اسراره خلال الفترة الماضية.

قال خلال البرنامج "بعد فيلم مقلب حرامية قعدت فترة بدون أي شغل بسبب معلومات مغلوطة عني"، موضحا: "حدث سوء تفاهم مع منظومة الفيلم، واستمر سوء التفاهم لأكثر من 5 سنوات".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

محمود عبدالمغني الفنان محمود عبدالمغني تصريحات محمود عبدالمغني برنامج كلام الناس

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