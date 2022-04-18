بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

كشف الفنان محمود عبدالمغني العديد من كواليس حياته خلال الفترة الماضية وسبب ابتعاده عن التمثيل لاكثر من 5 سنوات وسر جملة له في فيلم صاحب المقام كانت سببا في تغيير حياة شخص .

تصريحات محمود عبد المغني

حل الفنان محمود عبد المغني ضيفا في برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،وكشف الستار عن العديد من اسراره خلال الفترة الماضية.

قال خلال البرنامج "بعد فيلم مقلب حرامية قعدت فترة بدون أي شغل بسبب معلومات مغلوطة عني"، موضحا: "حدث سوء تفاهم مع منظومة الفيلم، واستمر سوء التفاهم لأكثر من 5 سنوات".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.