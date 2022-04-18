الاختيار 3 فى المقدمة.. أحداث مشوقة في الحلقات الـ16 من مسلسلات رمضان

الحلقات السادسة عشرة من مسلسلات رمضان كان بها أحداث كثيرة بالأمس، ففي مسلسل الاختيار3، جرى تناول إقبال المواطنين على عمل توكيلات لوزير الدفاع –آنذاك- الفريق أول عبدالفتاح السيسي حتى يتدخل لإنقاذ مصر من حكم الإخوان، كما مرّ وزير الدفاع على الجنود في أحد مناطق الجيش وتحدث معهم عن أهمية الوطن والخدمة العسكرية وحماية البلد والأهل وأنّ الجيش المصري وطني وعظيم وشريف وأن على كل جندي أن يفتخر بهذا الجيش.



وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الـ16 من مسلسلات رمضان»، وفي مسلسل العائدون، استطاع الضابط نبيل أن يؤثر على صفوان حتى يعلم منه تفاصيل خطة نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي لمصر ومناطق أخرى، وبعدها طلب نبيل لقاء عمل ونادين لمناقشة الخطة التي تعتمد على أن بلد كمال أقطاي ستكون المحطة التي سينطلق منها عناصر داعش لعدد من الدول الآسيوية، وهناك سيقومون بتغيير هويتهم وأسمائهم لدخول مصر والشرق الأوسط بأسماء وهويات جديدة.



وفي مسلسل المشوار، اكتشفت دينا الشربيني زوجها محمد رمضان لها، عندما سمعته وهو يتحدث مع ندى موسى عن شامل، ويطالبها بان تبعد عنه، وهنا تدخلت دينا الشربيني في الحوار، فردت عليها عزة وقالت إن زوجها يحاول خيانتها معها، فانهارت دينا الشربيني وطردت ماهر من الشقة، رغم محاولته المستميتة في الدفاع عن نفسه.



وبدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربي، بمشهد فلاش باك أثناء مشاهدة شريف سلامة لمباراة كرة قدم على التلفزيون، وحاولت والدته فادية عبدالغني أن تتحدث معه في موضوع مهم، وطلبت منه عدم مغازلة البنات اللاتي يعملن لديها في المصنع، لأنهن اشتكين من تحرشه بهن، وسمعت زوجته نيللي كريم ونشب شجار بينهما، وهددته أنه إذا ضربها مرة أخرى، فإنها ستكتب منشورا على السوشيال ميديا لفضحه لأنه شخص متحرش.



