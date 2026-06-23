سعد ورجاله.. الأوراق المنسية للزعيم.. كتاب جديد لـ شريف عارف

وقع الكاتب الصحفي شريف عارف عقد كتابه الجديد "سعد ورجاله.. الأوراق المنسية للزعيم"، والذي يتناول مجموعة من الأوراق الفريدة والمراسلات الخاصة بالزعيم، تنشر لأول مرة بعد أكثر من مائة عام، وتتعلق بأحداث أثارت جدلاً، ووقائع تاريخية تطرح زوايا جديدة لثورة 1919.

وتمثل ثورة 1919 لحظة فارقة في تاريخ الحركة الوطنية المصرية بالقرن العشرين، تجلت فيها الجهود الساعية نحو الاستقلال التام، وكان للزعيم سعد زغلول (1859-1927) صلابة من نوع خاص في مواجهة وحشية الاحتلال من ناحية، والمحافظة على قوة الثورة واستمرارها بنفس القدر من التوهج من ناحية أخرى، لمدة قاربت خمسة أعوام متتالية حتى توليه رئاسة الحكومة المصرية في عام 1924، عقب أول انتخابات نيابية أجريت منذ أكتوبر وحتى ديسمبر عام 1923.

كتاب سعد ورجاله

ويكشف الكتاب الجديد، عن تحولات كبيرة في المجتمع المصري، خاصة في تلك السنوات التي سبقت الثورة نتيجة للمتغيرات، التي صاحبت الحرب العالمية الأولى (1914- 1918) ثم إعلان الحماية على مصر، ثم السنوات التي أعقبتها بأحداثها الجسام المؤثرة على مجريات الأمور، حتى انطلاق شرارة الثورة عام 1919، بتفاعلاتها المجتمعية.