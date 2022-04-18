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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علامة الإبداع الفني في رمضان.. التلفزيون يعرض تقريرا عن "بوجي وطمطم"

بوجي وطمطم
بوجي وطمطم

تركيبة عجيبة لم يكن أحد يتخيلها، قرد وأرنبة في هيئة عرائس متحركة نجح من خلاهما المبدع الراحل رحمي في خلق عالم شكل وجدان الأجيال.


وعرضت القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بوجي وطمطم.. علامة الإبداع الفني في تاريخ شهر رمضان».


في شهر رمضان من عام 1983م كانت البداية والانطلاقة لمسلسل استمرّ 18 عاما، ولم يكن رحمي المبدع الوحيد للمسلسل حيث كتب أشعار المقدمة والنهاية والأغنيات الشاعر صلاح جاهين، الذي تحمّس بشدة للعمل ودعمه بقوة. 


وشارك في "بوجي وطمطم" عدد كبير من الممثلين مثل يونس شلبي "بوجي" وهالة فاخر "طمطم" وأدى الفنان رأفت فهيم شخصية "عم شكشك"، ذلك العجوز الذي يطل من شباك منزله ولا يفعل شيئا سوى متابعة الناس وأخبارهم. 


قدّم ماهر سليم شخصية زيكا وواصل سيد عزمي تعاونه مع رحمي من "بقلظ" إلى "زيكو" وقدمت إنعام سالوسة شخصية "طنط شفيقة" و"مرمر"، كما جسدت الفنانة سلوى محمد علي شخصية "زيزي".


ولأنّ منصة WATCH IT  تحرص دائما على عرض الأعمال الكلاسيكية التي لا تزال راسخة مع الجمهور، سواء كانت هذه الأعمال سينمائية أو تلفزيونية أو كارتون، فإنها أضافت إلى قائمتها مسلسل بوجي وطمطم، ليواصل العمل الأيقوني دوره مع جيل جديد، وليظل رحمي بعمله المميز خالدا لأجيال قادمة.

 

 


 

عرائس متحركة بوجي وطمطم رمضان

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