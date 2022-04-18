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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الآثار: الاهتمام بالتراث المصري في السنوات الأخيرة إنجاز غير عادي

الآثار
الآثار

قال مجدي شاكر كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ التراث المصري ليس عبارة عن آثار فقط، لكنه إِرث يشمل كل ما نملكه، مثل الفن والمباني والتراث المعنوي مثل الفلكلور، موضحًا: "الإنسان دائما إلى حنين الماضي، ومصر أقدم بلد في الدنيا ولديها أهم تراث".


وأضاف شاكر في حواره ، على القناة الأولى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زار المتحف المصري أول أمس، كما زار محيط المتحف وطالب أن تكون متوافقة والمواصلات سهلة، وبالتالي فإن الدولة المصرية تجهز الأثر والبيئة المحيطة. 


وتابع كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار: «كلمة تراث مهمة جدا، ومصر من ضمن 189 دولة على مستوى العالم انضمت إلى اليونيسكو، بعدما لحقت المناطق التراثية حول العالم أضرار بالغة بسبب الحرب العالمية الثانية، وجرى تدمير متحف برلين بالكامل عدا تمثال أمنحتب».


وأشار، إلى أن مصر تشهد اهتماما غير عادي بالتراث المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أنها من أغنى دول العالم في التراث، ولم تستخرج 30% من آثارها، وكل قرية فيها تراث ويمكن فتح متحف فيها، موضحًا: "ما تم في التراث المصري في السنوات اأخيرة إنجاز غير عادي، ففي عام 2019، جرى افتتاح 3 مركبات في يوم واحد، وكل متحف يضم كنوز، وفتح الـ3 متاحف في يوم واحد كان رسالة لقوة مصر الناعمة التي تغزو أي مكان في الدنيا".
 

 

 

الاثار وزارة السياحة التراث المصري رئيس الوزراء

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